26/33 ©Webphoto

Drive In non è stata l’unica volta in cui Antonio Ricci e Massimo Boldi hanno collaborato in maniera stretta. Nella stagione 1988-1989 Antonio Ricci ideò per Canale 5 in onda dopo il vero TG, un telegiornale satirico innovativo in diretta, Striscia la notizia, programma comico dell'emittente televisiva tuttora in onda. L'idea originale è depositata, a nome di Massimo Boldi presso la SIAE di Milano, con il titolo Il Telegiornale Privè