Nel gergo cinematografico, per reboot un riavvio di una produzione cinematografica già esistente, con personaggi e trame differenti. Per fare un esempio, a marzo è uscito The Batman con Robert Pattinson , nuovo film sull’Uomo-Pipistrello che ha segnato, appunto, un reboot della saga distaccandosi dalla trilogia di Christopher Nolan con protagonista Christian Bale . Prossimamente, a proposito di reboot, è atteso quello di The River Wild – Il fiume della paura, pellicola di grande successo del 1994 con un cast d’eccezione formato da Meryl Streep, John C. Reilly e Kevin Bacon.

Nel reboot di The River Wild – Il fiume della paura, la cui data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata, vedremo Leighton Meester, Adam Brody e Taran Killam . La trama del film del 1994 parlava di una famiglia che, dopo un’escursione di rafting, viene aggredita da un gruppo di malviventi decisamente violenti, lottando contro di loro per la sopravvivenza. Il reboot seguirà la trama quasi fedelmente ma con alcuni cambiamenti, come ad esempio il fatto che Leighton Meester e Taram Killam saranno rispettivamente sorella e fratello, al contrario dei protagonisti originari che erano marito e moglie. In questo caso, i due saranno accompagnati da un amico d’infanzia, che ha il volto di Adam Brody , che però non si rivelerà la persona che conoscono. The River Wild – Il fiume della paura fu un grande successo al botteghino con oltre 94 milioni di incasso e, pur non vincendo nulla, conquistò diverse nomination ai Golden Globe.

Adam Brody sempre più “cattivo”

Adam Brody torna a lavorare con la compagna nella vita reale Leighton Meester dopo Single Parents, The Oranges e Life Partners. I due sono sposati dal 2014 e hanno due figli. Per Adam Brody si tratta di un altro ruolo in cui interpreta l’antagonista di turno. Ricordiamo, infatti, le sue parti in The Kid Detective e Ready or Not, al quale seguirà questa nel reboot di The River Wild. Un passo in avanti per l’attore che ha iniziato a farci conoscere nella serie tv The O.C. nei panni del timido Seth Cohen, interpretato per 92 puntate in quattro anni dal 2003 al 2007. Il film sarà diretto da Ben Ketai, il quale torna a lavorare con Adam Brody dopo la serie StartUp. Il regista è anche sceneggiatore della pellicola, in questo caso affiancato da Mike Nguyen.