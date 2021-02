The Good Place 4, il cast della stagione finale della serie tv. FOTO

3/11

Eleanor è di colpo deceduta all’interno di un supermercato, travolta da una pila di carrelli. Si ritrova nell’aldilà, affiancata dal suo mentore Michael. Questi le svela che è giunta nella “parte buona” grazie alle azioni svolte nella sua vita. Capisce fin da subito che c’è stato un errore, ben sapendo d’essere una persona pessima. Si ritrova così bloccata in un mondo dove non può dare libero sfogo alla sua vera natura. Costretta a imparare a comportarsi come una persona degna. - ©NBC

Disney, annunciate 10 serie TV Marvel e Star Wars