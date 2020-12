Barack Obama, le serie TV della sua watchlist: The Boys e non solo

Il Presidente Barack Obama è stato forse l’inquilino della Casa Bianca più vicino alla cultura pop di tutti i suoi predecessori. Non stupisce dunque il fatto che abbia deciso di condividere col mondo la propria watchlist di show televisivi, presenti e passati.

Intervistato da “Entertainment Weekly”, Obama ha affrontato svariati argomenti, tra i quali la stesura delle sue memorie, “A Promised Land”. Un processo non semplice, nel corso del quale è stato aiutato da svariate serie TV.

Le parole di Obama hanno ben presto fatto il giro del web, spingendo gli addetti ai lavori a delle reazioni esaltate. Non è cosa di tutti i giorni ricevere apprezzamenti pubblici da un personaggio di tale prestigio.

Eric Kripke, showrunner di “The Boys”, ha commentato la notizia sui propri social, invitando ufficialmente il Presidente sul set: “Scrivimi nei messaggi privati”. Reazione sorpresa anche per Jack Quaid, tra i protagonisti dello show di Amazon Prime Video: “Avevo quest’età quando ho scoperto che Barack Obama guarda The Boys. Posso restare così per sempre?”.