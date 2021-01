Top Gun, 7 curiosità sul film cult con Tom Cruise

L’inizio del mito

approfondimento

Tom Cruise è oggi noto come uno degli attori più apprezzati in ambito action, soprattutto grazie all’abitudine di svolgere da sé le proprie scene stunt. Sul set di “Top Gun”, tra i film che hanno segnato la sua carriera, si è però ritrovato per la prima volta a doversi confrontare con una motocicletta. Non ne aveva mai guidato una ma era intenzionato a padroneggiare il mezzo. Si è così recato alla House of Motorcycles di El Cajon, in California, dove ha preso lezioni nel parcheggio del negozio. Si può dire che “Top Gun” abbia segnato l’inizio del mito. Per la prima volta l’attore si è ritrovato, inoltre, a bordo di un F-14 Tomcat. Per tre volte gli è stata data la possibilità di guidarlo. La prima volta però non è andata al meglio, considerando come sia uscito dall’abitacolo vomitando.