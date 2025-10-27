Erin Foster, creatrice dello show Netflix, ha spiegato il meccanismo narrativo che ha portato al finale della seconda stagione. Nella decisione della protagonista, Esther, il personaggio interpretato dall'attrice Jackie Tohn, ha un ruolo decisivo

Nobody Wants This 2, titolo atteso dal pubblico che ha amato la prima stagione della serie Netflix con Kristin Bell e Adam Brody, è già uno degli show più discussi dell'autunno della tv in streaming.

Il dibattito sugli sviluppi della love story tra i protagonisti, la cinica e sostanzialmente agnostica Joanne (Bell) e il rabbino Noah (Brody) ha coinvolto anche gli interpreti dello show e i suoi realizzatori che hanno parlato del finale della nuova stagione disponibile su Netflix dal 23 ottobre e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now.

Lo show è già in cima alle serie più viste tra quelle del catalogo della piattaforma di streaming. Il finale del secondo ciclo di episodi ha soddisfatto le aspettative dei fan?



Da qui in avanti L'ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il finale della stagione 2 e quello della stagione 1 La fede continua a dividere i due protagonisti di Nobody Wants This, Joanne e Noah, molto più di quanto facciano le rispettive differenze personali.

Dopo una prima stagione in cui si sono conosciuti, innamorati, divisi e riappacificati, il rabbino e la podcaster, una donna non ebrea che però non esclude la possibilità di convertirsi per l'uomo che ama, esplorano le possibilità della loro relazione mista.

Noah non vorrebbe imporre una conversione a Joanne ma sa anche che i loro equilibri di coppia dipendono per lui dal fatto di avere una compagna ebrea benvista dalla comunità e dalla sua famiglia di origine.

Joanne vorrebbe sentire la scintilla della fede ma mentre è sua madre (l'attrice Stephanie Faracy) a scoprire l'interesse per l'ebraismo, lei proprio non sente di aver fatto passi avanti.

Quando Noah mette in dubbio la coppia, è lei a rincorrerlo, replicando al contrario una scena già vista nel finale della prima stagione. Lì era lui a rincorrere lei, adesso è lei a inseguire il rabbino perché scopre che, probabilmente, la sua fede è sempre stata in lei ma un po' nascosta. I due si scelgono ancora, a prescindere dalle difficoltà apprentemente insormontabili.

Il ruolo di Esther per Joanne Erin Foster, ideatrice di Nobody Wants This, ha commentato il finale nel corso di Tudum. Joanne scopre di avere già tutte le caratteristiche che le permetteranno di affrontare un percorso per diventare ebrea e questa rivelazione viene fuori da una conversazione con Esther, la moglie del fratello di Noah interpretata dall'attrice Jackie Tohn.

Esther, che è sempre stata molto scettica sulla relazione mista tra Noah e Joanne, dice a quest'ultima che lei, così piena di dubbi, aperta al dialogo e alle sfide, è un'ottima candidata a entrare nella comunità.

Il fatto che sia proprio lei a dirglielo, chiude un cerchio per la creatrice della serie che sottolinea anche che le due attrici siano legatissime fuori dal set.

Joanne si rende conto di potercela fare perché non doveva attendere una rivelazione in senso stretto per capire di poter aspirare ad essere ebrea. La religione è anche un modo di sentire e il fatto che Tohn sia ebrea l'ha aiutata a trasmettere il messaggio anche nella storia sullo schermo, tra i personaggi.

Il romanticismo nelle ultime scene La fede è sempre stata al centro delle tensioni tra Noah e Joanne ma nel corso della seconda stagione i due innamorati affrontano anche molti altri aspetti della loro relazione, inclusi i comportamenti che hanno fatto fallire le rispettive relazioni passate (Noah finisce anche per incontrare la sua ex, Rebecca, su invito di Joanne).

Il finale della stagione, però è stato scritto per riportare il romanticismo al centro della storia. Infatti, quando Joanne e Noah si ritrovano sotto le luci dei lampioni del LACMA di Los Angeles, non parlano della rivelazione che ha avuto Joanne.

Noah dice alla sua amata che, dopo essersene andato, ha sentito il bisogno di tornare indietro perché la sceglierebbe ogni volta. "Tu sei la mia anima gemella", le dice.

Il finale fa ben sperare i fan sul futuro della coppia ma il percorso per entrambi è ancora molto lungo. La terza stagione di Nobody Wants This non è stata ancora annunciata ma Erin Foster ha già anticipato che gli sceneggiatori sono al lavoro su una nuova scrittura per cui, una volta ottenuto il semaforo verde dalla produzione, i tempi di realizzazione del seguito della storia potrebbero non essere molto lunghi.