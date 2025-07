Pierpaolo Pretelli compie 35 anni, la carriera da modello a conduttore

È nato il 31 luglio 1990 a Maratea (Potenza) e la sua carriera inizia come Velino di Striscia la Notizia. Dopo alcuni reality viene scelto da Mara Venier per condurre un gioco telefonico a Domenica In, poi diventa presentatore del GF Vip Party e inviato dell'Isola dei famosi. Cosa sapere sul volto della tv

Pierpaolo Pretelli compie 35 anni. Nato il 31 luglio 1990 a Maratea (Potenza), ha mosso i primi passi come modello per arrivare oggi alla conduzione di diversi programmi. La carriera dell’ex Velino di Striscia La Notizia, passo dopo passo, si sta riempiendo di successi. Anche dal lato privato per il bel conduttore le cose vanno a gonfie vele. Legato da alcuni anni a Giulia Salemi, quest’anno ha festeggiato la paternità bis: a gennaio è nato Kian, primo figlio della coppia. Pretelli è già padre di Leonardo, 7 anni, nato dalla sua precedente relazione con Ariadna Romero. Cosa sapere sulla vita e la carriera di Pierpaolo Pretelli.

Gli esordi di Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli si è diplomato al liceo scientifico e nel 2009 si è trasferito a Roma, dove per un breve periodo ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Abbandonati gli studi, ha deciso di entrare nel mondo dello spettacolo, continuando però a lavorare anche come cameriere e in diversi ruoli in discoteca. Dopo aver mosso i primi passi come modello, il debutto in televisione è arrivato nel 2013 quando è stato scelto come primo velino di Striscia la Notizia insieme a Elia Fongaro. Terminata questa esperienza, è entrato a far parte della schiera di corteggiatori della trasmissione di Maria de Filippi Uomini e Donne. La svolta, sia da un punto di vista professionale che sentimentale, è arrivata con il Grande Fratello Vip 5. Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, vacanza in Repubblica Dominicana

Dal Grande Fratello Vip 5 alla conduzione All’interno della Casa di Cinecittà, nel 2020, Pierpaolo Pretelli si è legato all'attuale compagna Giulia Salemi. Il modello è arrivato secondo al termine del reality ed è poi stato scelto come concorrente di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Un primo ruolo in veste di presentatore è arrivato grazie a Mara Venier, che lo ha chiamato a condurre un gioco telefonico condito di canti e balli all’interno di Domenica In. Successivamente Pretelli è tornato a Mediaset, dove è diventato conduttore del "GF VIP Party" insieme a Soleil Sorge, per poi arrivare anche a R101 e a Ex on the Beach, che ha presentato insieme a Giulia Salemi. Leggi anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori, è nato il figlio Kian

La carriera musicale di Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli è attivo anche nel mondo della musica. Il 35enne è un dj e il 2 agosto 2020 ha pubblicato un singolo musicale con la cantante Giorgina, dal titolo Rondine. A questo brano ha fatto seguito, l’anno successivo, la canzone L'estate più calda, sempre in collaborazione con la stessa artista. Nel 2010, prima di diventare famoso, Pierpaolo Pretelli ha avuto una piccola parte nel film di Rocco Papaleo Basilicata Coast to Coast. Ha anche preso parte al musical Rocky, con il quale è stato in giro per teatri anche nel 2025.