L'Isola dei Famosi 2025, la vincitrice è Cristina Plevani

A venticinque anni dalla vittoria del Grande Fratello, Cristina Plevani ha trionfato alla diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Secondo posto per Mario Adinolfi, medaglia di bronzo per Jey Lillo. Paura per Loredana Cannata durante una prova di apnea. Proposta di matrimonio in diretta di Paolo Vallesi

È calato il sipario sull’edizione 2025 del reality show. Veronica Gentili ha accompagnato i telespettatori nel corso dell’appuntamento finale, presenti Simona Ventura (FOTO) nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras per supportare i concorrenti nel corso delle prove. In studio tutti gli ex naufraghi e Scintilla.

Dopo quasi due mesi dal debutto, avvenuto il 7 maggio, Veronica Gentili ha incoronato Cristina Plevani, preferita dal 49,71% del pubblico nell’ultimo scontro contro Mario Adinolfi e Jey Lillo. La concorrente ha conquistato un premio dal valore di 100.000 euro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza. Cristina Plevani ha commentato la vittoria: “Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi”. La concorrente ha proseguito: “Grazie per avermi dato questa seconda possibilità”. Infine, Cristina Plevani ha scherzosamente concluso: “Non è la ciliegina sulla torta, per me è una grande palla di profitterol sulla torta, grazie davvero”.

Jey Lillo sulla medaglia di bronzo: “Grazie mille, per me è stato un percorso assurdo, veramente assurdo, io vi ringrazio tutti, ringrazio tutte le persone che sono dietro e fanno andare avanti questa macchina bellissima”.