Dalle stories pubblicate dai due li vediamo mentre prendono il sole, fanno il bagno, si divertono e si allenano in palestra. Alla Gazzetta dello sport, infatti, l'influencer italo persiana aveva confessato di essersi lasciata coinvolgere dall'entusiasmo di Pretelli per lo sport e l'attività fisica. "Pierpaolo è molto sportivo, gli piace correre, a me non tanto, ma talvolta facciamo qualche esercizio insieme". E infatti mentre l'ex velino si allena, Giulia fa alcune storie per sponsorizzare un brand di abbigliamento sportivo. Tramite le Instagram stories Giulia e Pierpaolo hanno raccontato il loro benvenuto in aeroporto, dopo circa 10 ore di volo: ballerini, cocktail a base di cocco, musica latina e tanto colore. Dopo poche ore dall'arrivo dei “Prelemi”, come li chiamano i loro fan, il Bahia Principe Hotel è diventato già uno dei resort più cercati su Google. In occasione della vacanza, Giulia Salemi ha deciso anche di cambiare look e si è fatta fare delle treccine alte “Per entrare più nel mood” come ha raccontato lei.