La showgirl e attrice ha raccontato sui social la diagnosi, l’intervento e il successivo esame istologico: “Devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione”. Su Instagram ringrazia i follower per il sostegno, “per i tanti messaggi che ho ricevuto” e che “mi danno tanta forza e una carica positiva. Ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola”

“Tutto si risolve e si combatte”

Raccontando della diagnosi e dell’intervento, Carolina Marconi aveva spiegato: “Purtroppo è uscito l’esame istologico, devo fare per forza la chemio per 6 mesi per prevenzione”. Da quel momento sono tanti i messaggi di sostegno ricevuto dall’ex GF, che scrive: “Grazie anche alla mia famiglia e amici che mi hanno organizzato un weekend stupendo nella mia amata Formia un posto magico per me perché ci andavo da bambina. Ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola”. “Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità - aggiunge - L’atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l’entusiasmo, come i bambini, e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte, e si ritorna sempre meglio di prima”.