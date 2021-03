Grande Fratello Vip, il vincitore è Tommaso Zorzi

Nella casa del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi ha trascorso 169 giorni. Ora, eccolo accaparrarsi il montepremi finale da 100mila euro (di cui 50mila da devolvere in beneficenza). La sua non è stata una vittoria a sorpresa. Tommaso ha iniziato da favorito la sua avventura, e ha soddisfatto ogni pronostico. Tanto che, nell’ambiente, c’è chi già vocifera di un suo futuro ruolo da conduttore (i “Gf Late Show” hanno dato prova del suo talento da showman).

In realtà, la sua probabile vittoria era stata messa in dubbio nel corso della semifinale. In quell’occasione, Alfonso Signorini aveva parlato dello scontro tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, col primo che accusava la seconda di strumentalizzare i sentimenti. “Tu sei tutto e il contrario di tutto. Parti con la puntata dicendo che ami Rosalinda, poi la nomini. Ami e nomini. Sai cosa vuol dire Ti amo?” ha detto l’influencer. Il conduttore tv, però, avrebbe trattato quel litigio in modo ingiusto. “Non mi voglio giustificare su queste cose. Se mi devo giustificare su una cosa del genere vuol dire che ho sbagliato io. Mi sono auto rovinato la semifinale con il mio umore. Dopo cinque mesi e mezzo che sto qui, vivere una semifinale in cui volevo morire tutto il tempo mi fa arrabbiare” si è sfogato con Stefania Orlando.