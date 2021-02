Aurora Ramazzotti entra a far parte del cast de Le Iene

Nella prima puntata del 2021 del programma è stata annunciata la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti come nuova inviata. Già volto noto della televisione e famosissima sui social network, Aurora Ramazzotti si unisce alla squadra dello show ideato da Davide Parenti

Aurora Ramazzotti è diventata una 'iena': l’annuncio era stato dato prima dalla diretta interessata, con qualche indizio eloquente postato sul suo profilo Instagram, dopodiché la prima puntata del 2021 del programma Le Iene, andata in onda poche ore fa, l’ha presentata come nuovo fiocco in casa Mediaset, con l’ormai iconica divisa ripresa dall'omonimo film di Quentin Tarantino.

Proprio quel particolare vestiario, composto da pantaloni, giacca e cravatta neri con camicia bianca annessa, era l’indizio che la Ramazzotti aveva offerto ai propri follower su Instagram. “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”, ha scritto Aurora Ramazzotti a corredo di un video postato sul suo canale social in cui si trasforma a mo’ di Superman in una 'iena' fatta e finita.