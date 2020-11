Aurora Ramazzotti: sono positiva al Covid -19

“Adesso mi sento già meglio, però sono in autoisolamento perché anch’io ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi". Così Aurora Ramazzotti in collegamento con Alesssio Viola spiega il motivo che la tiene lontana dal lavoro, lo fa in diretta ad 'Ogni Mattina', trasmissione in onda su Tv8 della quale è inviata.

La figlia di Eros e Michelle Hunziker continua:" È una malattia molto particolare, mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Ho capito, quindi, che poteva essere il virus, ho sperato che non fosse “lui” e invece …", ammette la ragazza, senza perdere quel garbo e quella spontaneità che da sempre la contraddistinguono. "Ho avuto una fortissima sinusite”, dice.