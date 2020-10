Aurora Ramazzotti e i problemi con l'acne: “Bisogna avere pazienza”

Aurora Ramazzotti: “Bisogna avere pazienza”

La conduttrice, classe 1996, ha raccontato al pubblico la sua battaglia contro l’acne parlando delle insicurezze e della voglia di rivincita sottolineando la grande importanza nell’accettarsi per come si è senza curarsi del giudizio altrui.

Poche ore fa Aurora Ramazzotti ha aggiornato i fan tramite una story sul suo profilo Instagram: “Vi aggiorno, visto che a volte qualcuno mi chiede come va. È così. Certi giorni fanno male e sono ingestibili mentre altri quasi me ne dimentico. Certi giorni la pelle sembra che stia per guarire e altri si infiamma come mai. Certi giorni mi ripeto ‘Bisogna avere pazienza’ come un mantra, altri proprio non ci riesco. Un’altalena di emozioni contrastanti, di soddisfazioni e delusioni. A volte vedo nero e penso che i migliori anni della mia vita (o meglio, della mia pelle) non me li stia godendo e fatico a vedere con chiarezza la guarigione…”.