Aurora Ramazzotti, nuovo taglio di capelli

Taglio drastico per Aurora Ramazzotti: la primogenita di Michelle Hunziker si affida ad un celebre hair stylist per un caschetto sbarazzino. Scopri il nuovo look

Aurora Ramazzotti ci dà un taglio… drastico! La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è affidata alle sapienti mani di Roberto Farruggia, hair stylist dei vip, per stravolgere il suo look. Il risultato? Un taglio sbarazzino, che la fa sembrare ancor più giovane dei suoi (quasi) 24 anni.

Aurora Ramazzotti, un nuovo look Aurora Ramazzotti si unisce alla lunga schiera dei vip che hanno cambiato radicalmente il loro look. E a scegliere il caschetto che, nel 2020, tanto sembra andare di moda (FOTO). Nessuna foto è ancora apparsa sul suo profilo ufficiale: solo alcune Instagram stories, che la vedono alle prese con il riuscito prima & dopo. Canottiera nera e make-up free, Aurora (“Aury”, come ama chiamarla mamma Michelle) mostra i suoi lunghi capelli castani, dritti fin sotto le spalle e con una frangetta ora più simile ad un ciuffo. “Tempo di cambiamento”, scrive. E, in effetti, la story successiva la vede completamente diversa: in ascensore, avvolta in un ampio piumino color carta da zucchero, sfoggia capelli cortissimi, appena sotto le orecchie (ma il ciuffo è rimasto!).

Aurora Ramazzotti - Immagine tratta dal profilo Instagram @therealauroragram

Solamente il giorno prima, anche Michelle Hunziker aveva mostrato un cambio look: capelli lunghi e riccissimi, frutto di una sapiente piega. Decisamente meno drastico, come cambiamento, rispetto a quello della primogenita.

Aurora Ramazzotti e la bellezza Qualche tempo fa, Aurora Ramazzotti aveva scelto di mostrarsi su Instagram al naturale (FOTO). “Sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più”, scriveva.