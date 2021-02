Influencer, tra i più giovani ricchi d’Italia, Tommaso Zorzi è tra i personaggi più discussi e più amati del “Grande Fratello VIP”. Volato in finale grazie al supporto dei suoi fan, non si è mai tirato indietro all’interno della casa. Esattamente come aveva fatto negli altri programmi a cui ha preso parte, da “Pechino Express” a “Riccanza”