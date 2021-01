Il cast de La caserma, reality che raccoglie l'eredità de Il collegio

Tutto pronto per il nuovo reality di Rai 2, “La caserma”, in onda questa sera in prima serata. Giovani ragazzi e ragazze vivranno in una struttura militare dove dovranno sottostare a ritmi serrati, orari rigidi, prove di coraggio e tanta attività fisica. I protagonisti sono 21, 15 ragazzi e 6 ragazze dai 18 ai 22 anni. Dovranno vivere in caserma per sei settimane: 13 di loro entreranno a far parte del programma nella prima puntata, gli altri 8 nella seconda