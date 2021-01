Italia's Got Talent, stasera al via la nuova edizione

La nuova stagione del grande show per tutta la famiglia è in arrivo, Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Lodovica Comello ti aspettano dal 27 gennaio su Sky Uno e su TV8 in prima tv, tutti i mercoledì alle 21.30

L'attesa è finita, la nuova edizione di Italia’s Got Talent (VAI ALLO SPECIALE), il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, in onda in prima visione assoluta su Sky Uno e TV8, tutti i mercoledì alle ore 21.30, è alle porte. Si parte stasera con un'edizione speciale: "l’edizione della resilienza", come ha voluto sottolineare Eugenio Bonacci (Direttore generale contenuti di Fremantle) nel corso della conferenza stampa.