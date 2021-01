Migliori film e serie TV 2020: la lista dell'American Film Institute

Con la diffusione dei servizi on demand e delle piattaforme streaming siamo sempre alla ricerca di film e serie TV da recuperare. Ci si ritrova così a consultare numerose liste per riuscire a individuare i titoli considerati imperdibili.

Grande attenzione rivolta alle piattaforme streaming. Qualcosa di prevedibile, considerando come nel 2020 si sia assistito alla chiusura delle sale cinematografiche. Quattro titoli appartengono al catalogo di Netflix e c’è spazio anche per Disney +.

I migliori film del 2020

Da 5 Bloods (Netflix), diretto da Spike Lee. Cast: Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Jonathan Majord, Isiah Whitlock Jr., Clarke Peters. Trama: quattro veterani del Vietnam ritornano nel Paese martoriato dalla guerra dopo 40 anni. Sono alla ricerca di un tesoro nascosto durante il conflitto e del corpo del loro caposquadra.

Judas and the Black Messiah (Warner Bros), diretto da Shaka King. Cast: Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Piemons e Dominique Fishback. Trama: basato su eventi reali, questo film narra le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere.

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix), diretto da George C. Wolfe. Cast: Chadwick Boseman, Viola Davis, Taylour Paige, Colman Domingo. Adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale del 1984. Le tensioni soffocate a lungo all’interno di una band degli anni 20’ esplodono durante una sessione di prove a dir poco folle.

Mank (Netflix), diretto da David Fincher. Cast: Gary Oldman, Lily Collins, Amanda Seyfried, Tom Burke, Charles Dance, Tuppence Middleton. Trama: il film segue la vita dello sceneggiatore German J. Mankiewicz. Due i periodi analizzati, il primo negli anni 30’ e il secondo durante la stesura di “Quarto potere”.

Minari (Plan B Entertainment), diretto da Lee Isaac Chung. Cast: Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim, Noel Kate Cho, Yoon Yeo-jeong, Will Patton. Trama: la vita del piccolo coreano-americano David cambia drasticamente quando la famiglia si trasferisce dalla costa occidentale all’Arkansas rurale. Tutto per seguire i sogni del padre, incurante dei desideri di sua moglie. A rendere il tutto più delicato è l’arrivo dell’anziana nonna, i cui modi inquisiscono il protagonista e sua sorella.

Nomadland (Highwayman Films), diretto da Chloe Zhao. Cast: Francesc McDormand, David Stathaim, Peter Spears. Trama: Fern ha 60 anni e decide di lasciare la città di Empire, nel Nevada, dopo la perdita del marito e del lavoro durante la Grande recessione. Si cimenta in un viaggio attraverso gli USA occidentali, conoscendo persone che, come lei, hanno abbandonato la propria vita per diventare dei nomadi.

One Night in Miami… (ABKCO Films), diretto da Regina King. Cast: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Lance Reddick. Trama: il giorno dopo la sconfitta di Sonny Liston da parte di Cassius Clay, il giovane boxer incontra gli amici Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown per decidere il proprio futuro.

Soul (Disney +), diretto da Pete Docter. Cast: Daveed Diggs, Jamie Foxx, Tina Fey, Sam Lavagnino, Richard Ayoade. Trama: un insegnante di musica ha sempre atteso la propria chance per iniziare la vita tanto agognata. Gli anni passano e quando tutto pare andare per il verso giusto, perde la vita. Si ritrova così, per sbaglio, tra le anime non nate, scoprendo il vero senso dell’essere vivi in una grande avventura rocambolesca.

Sound of Metal (Caviar), diretto da Darius Marder. Cast: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Lauren Ridioff, Mathieu Amalric. Trama: il batterista di un gruppo metal perde irrimediabilmente l’udito, ma non intende rassegnarsi al proprio destino.

The Trial of the Chicago 7 (Netflix), diretto da Aaron Sorkin. Cast: Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Mark Rylance, Frank Langella, Yahya Abdul-Mateen II, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton. Trama: si racconta il processo avvenuto ai danni di un gruppo di attivisti contro la guerra in Vietnam, accusati d’aver generato lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale del 28 agosto 1968 a Chicago.

Le migliori serie TV del 2020

Better Call Saul (Netflix). Cast: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn. Trama: sguardo rivolto alla vita di Jimmy McGill, col tempo trasformatosi in Saul Goodman, tra i personaggi principali di Breaking Bad.

Bridgerton (Netflix). Cast: Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor, Nicola Coughlan, Jonathan Bailey. Trama: serie basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. Amori e intrighi tra le famiglie più importanti del tempo.

The Crown (Netflix). Trama: racconto romanzato delle vicende della famiglia reale inglese dal 1947 agli anni Novanta, con un cast stellare modificato di stagione in stagione per rappresentare il passare del tempo.

The Good Lord Bird (Showtime). Cast: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Daveed Diggs, Wyatt Russell. Trama: John Brown è un abolizionista e negli anni ’50 dell’Ottocento si ritrova al fianco di un giovane schiavo per guidare un gruppo di combattenti per porre fine allo schiavismo.

Lovecraft Country (HBO). Cast: Jurnee Smollett, Jonathan Majord, Michael K. Williams. Trama: Atticus Freeman intraprende un viaggio alla ricerca del padre scomparso, insieme con suo zio e un’amica d’infanzia. Il trio si ritroverà coinvolto in un’avventura senza precedenti.

The Mandalorian (Disney +). Cast: Pedro Pascal, Gina Carano, Jon Favreau, Carl Wheathers. Trama: un temibile mandaloriano salva la vita di una creatura sconosciuta, ricercata da ciò che resta dell’Impero. É deciso a ricondurlo dalla sua famiglia, costi quel che costi.

Mrs. America (FX). Cast: Cate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson, Uzo Abuda. Trama: storia del movimento femminista per la parità dei diritti. Il focus è sullo scontro con Phyllis Schlafly, conservatrice pronta a tutto pur di fermare la protesta.

The Queen’s Gambit (Netflix). Cast: Anya Taylor-Joy, Thomas Brodie-Sangster, Harry Melling. Trama: Beth è una bambina prodigio degli scacchi. La sua è però una vita difficile, che la vedrà lottare contro la dipendenza da alcool e psicofarmaci.

Ted Lasso (Apple TV+). Cat: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein. Trama: un allenatore di football americano si ritrova coinvolto in una sfida sportiva. Viene ingaggiato per allenare una squadra di calcio inglese.

Unorthodox (Netflix). Cast: Shira Haas, Deborah Feldman, Amit Rahav, Jeff Wilbusch. Trama: basata sulla biografia di Deborah Feldman, ex ortodossa. Si racconta della vita di Esty, 19enne costretta a un matrimonio combinati dalla propria comunità. Dovrebbe sposare un uomo che ha visto appena due volte ma decide di fuggire via.

