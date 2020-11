Soul, il trailer in italiano del nuovo film Pixar

Ancora un sacrificio necessario a causa della pandemia legata all’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), che ha modificato i calendari di tutte le grandi compagnie cinematografiche, mettendo in ginocchio le sale in tutto il mondo.

“ Soul ” è il nuovo e attesissimo film della Pixar, che approderà nel catalogo di Disney+ a partire dal 25 dicembre 2020 . Un vero e proprio regalo di Natale, anche se la scelta di saltare totalmente l’uscita in sala ha portato a non poche polemiche.

Pete Docter ha parlato del film e soprattutto dell’ispirazione che ha portato alla nascita di quest’idea: “Tutto è iniziato con mio figlio, che oggi ha 23 anni. Mi sono reso conto che al momento della nascita aveva già una sua personalità. Mi sono quindi chiesto da dove venisse. Ho sempre pensato che la personalità di un essere umano si sviluppasse attraverso l’interazione col mondo esterno. In quel momento era però del tutto chiaro che nasciamo con una percezione unica e specifica di ciò che siamo realmente. Tutti nascono con un’anima e queste non giungono sulla Terra impreparate. Vengono formate e ricevono una personalità e dei precisi interessi”.

Soul, trama e cast

Il protagonista di “Soul” è Joe Gardener. Si tratta di un grande appassionato di musica jazz, che divide la propria vita tra le scuole medie, dove insegna e dirige la banda, e i tentativi di riuscire un giorno a suonare all’Half Note, prestigioso locale di New York.

Ha impiegato ben 20 anni per ottenere la sua chance, che è però finalmente arrivata. Ha una serata, nel corso della quale spera di poter mettere in mostra tutto il proprio talento. Tutto però cambia. Una svolta improvvisa nella sua vita, che ha fine a causa di un incidente. Joe infatti precipita all’interno di un tombino aperto e si ritrova privo del proprio corpo.

Non vi è altro che la sua anima, circondata da altre come lui, tutte pronte a seguire un preciso cammino. Joe non è però pronto a lasciare la Terra e, senza sapere come, abbandona la fila di anime, precipitando nello “You Seminar”, ovvero nell’ante mondo, come viene definito nel trailer. Si tratta di un’area nella quale le anime sviluppano la propria personalità. Il suo obiettivo è però quello di tornare nel suo corpo, di vivere ancora una volta, e così si cimenterà in un lungo e pericoloso viaggio a ritroso.