Blind, il singolo "Cuore Nero" è disco di platino

Il disco d’oro era arrivato già durante la finale di X Factor, ora Blind festeggia il disco di platino per “Cuore Nero”, singolo presentato proprio durante la partecipazione al talent e che gli ha permesso di arrivare ad un passo dalla vittoria finale. Il giovane rapper ha comunque lasciato il segno per aver conquistare il disco d’oro, prima volta assoluta per X Factor. Lo stesso Blind, dopo l’eliminazione e il terzo posto conquistato, aveva espresso tutta la sua felicità per quello che è stato solo il primo passo della sua carriera. “Io non mi aspettavo neanche d’arrivare in finale. Ho portato tutto me stesso e questi risultati sono merito vostro. Non vedo l’ora di poter riprendere a lavorare appena tornato a casa. Grazie a tutti”, aveva dichiarato durante la finale di X Factor. Ora a distanza di sei settimane, il rapper festeggia la conquista del suo primo disco di platino. “Cuore Nero” è una canzone composta da Blind dopo aver chiuso una storia d’amore: “L’ho scritta in un momento buio quando mi sono lasciato con la mia ragazza e i miei amici mi hanno tirato via da diverse situazioni".

Chi è Blind approfondimento Blind, dalla periferia al palco di X Factor 2020 Il vero nome di Blind è Franco Rujan, ventenne originario di Perugia che ha scelto di presentarsi nel mondo della musica con lo pseudonimo Blind (in inglese “cieco”). La scelta del nome è stata spiegata così dallo stesso ragazzo: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. Il percorso di Blind a X Factor 2020 è iniziato proprio con “Cuore Nero”, diventata poi subito una hit e che ha permesso al rapper di farsi notare e di conquistare la classifica dei singoli più venduti. Blind ha poi presentato altri brani inediti come “Cicatrici” entrando a far parte della squadra degli Under Uomini capitanata da Emma Marrone. Il giovane cantante spiegò che per entrare ad X Factor aveva rinunciare per due anni a social e digital store, evitando ogni tipo di pubblicazione: “Ho iniziato a lavorare per un progetto ben preciso, per presentarmi al pubblico con un certo livello musicale”.