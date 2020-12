Blind, esce l'EP "Cuore Nero": info e tracklist

Blind ha commentato sui social il raggiungimento del disco d’oro: “È la cosa più incredibile che mi sia mai successa. Ringrazio tutte le persone che stanno ascoltando la mia musica, questo regalo che mi avete fatto mi darà la forza e il coraggio. Non ho parole per esprimere la mia felicità”. “Blind, è andata alla grande. Hai vinto un disco d’oro mentre eri in gara. E' qualcosa che non è mai accaduto . Ciò vuol dire che le persone lì fuori non fanno che ascoltare la tua musica” ha commentato Emma Marrone durante la serata finale di X Factor 2020. Un emozionato Blind ha infatti avuto tra le mani il suo primo disco d’oro, una prima volta assoluta per X Factor. “Io non mi aspettavo neanche d’arrivare in finale. Ho portato tutto me stesso e questi risultati sono merito vostro. Non vedo l’ora di poter riprendere a lavorare appena tornato a casa. Grazie a tutti”. Tra i brani presenti nell’EP anche l’inedito “Hola” che si aggiunge allo stesso “Cuore Nero”, “ Cicatrici e “Affari Tuoi”. Questa la tracklist dell’EP “Cuore Nero”:

Chi è Blind e il percorso a X Factor 2020

Il vero nome di Blind è Franco Rujan. Originario di Perugia, ha 20 anni e si è presentato ad X Factor nelle vesti di trapper. Il nome Blind (in inglese “cieco”) è stato motivato così dallo stesso ragazzo: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare”. Il percorso di Blind a X Factor 2020 è iniziato a giugno con la canzone inedita “Cuore Nero” portata alle Audizioni. Successo immediato e Bootcamp per lui dove ha scelto di presentare l’altro inedito “Cicatrici”. Blind è entrato così a far parte della squadra degli Under Uomini, un traguardo sognato e raggiunto dopo tanto lavoro: “Per arrivare a X Factor ho lavorato tanto. Per due anni non ho fatto uscire niente sui social e sui digital store. Ho iniziato a lavorare per un progetto ben preciso, per presentarmi al pubblico con un certo livello musicale”.