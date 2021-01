Sanremo 2021, ci sarà Naomi Campbell. Amadeus: "Aprirà il Festival"

L’edizione numero 71 della kermesse sanremese vedrà come protagonista la top model inglese, voluta proprio dal direttore artistico: "Sarà la co-conduttrice della prima serata, potrà raccontare ciò che il pubblico non sa". Durante il concorso saranno dieci le donne che affiancheranno Amadeus, alcune per una sola sera e altre per tutta la durata del Festival Condividi:

Sarà Naomi Campbell ad aprire il Festival di Sanremo 2021. Ad annunciarlo è stato il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, in un’intervista rilasciata a La Stampa. Dopo il successo dello scorso anno, in co-conduzione con l’amico Fiorello (che è stato confermato anche per questa edizione), Amadeus ha rivelato che dal 2 al 6 marzo sarà affiancato da dieci donne diverse: alcune ci saranno per una sera e altre per tutta la settimana (SANREMO 2021: LA RAI CONFERMA LE DATE).

"Naomi potrà raccontarsi come vuole. Sarà magnifica" leggi anche Ornella Vanoni e Giorgia ospiti al Festival di Sanremo Amadeus è apparso entusiasta della presenza di Naomi Campbell come co-conduttrice durante la serata d’apertura del Festival. La supermodella inglese non avrà però un semplice ruolo di comparsa: “Potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”, ha detto Amadeus. Oltre alla top model sono già stati svelati i nomi di alcuni ospiti quali Elodie, Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic e Matilda De Angelis ma sugli altri c’è ancora del mistero anche se le voci iniziano a rincorrersi. Amadeus però frena: “I nomi veri quest’anno sono quelli che do io personalmente e ho il piacere di annunciare”.