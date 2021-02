Lutto per Dayane Mello: i concorrenti del GF Vip vogliono ritirarsi

Dayane Mello è tra i concorrenti favoriti per la vittoria del “Grande Fratello Vip”. La sua permanenza nella casa, tuttavia, è stata sconvolta da una notizia inattesa: il fratello Lucas, 26 anni, è morto in Brasile a causa di un incidente stradale.

Avvisata di quanto accaduto, la modella è subito uscita dalla casa. Ma ha poi scelto di rientrare, in quanto impossibilitata ad andare in Brasile (dovrebbe fare la quarantena di 15 giorni, e non potrebbe partecipare ai funerali né vedere la sua famiglia).

In Italia, infatti, Dayane non ha nessuno. Perlomeno, nessuno in grado di consolarla per questo suo dolore. La figlia Sofia, che vive col papà (il modello Stefano Sala), è troppo piccola. I suoi genitori vivono lontani: la mamma ha avuto 10 figli, e con lei ha da sempre un rapporto complicato. "Per me la famiglia è papà, Juliano e Lucas. Tanti dei miei fratelli non li conosco, li ricordo vagamente. Juliano è il mio unico fratello di sangue, è stato sempre presente nella mia vita fino a oggi” ha raccontato la modella. Ricordando poi Lucas, entrato nella sua vita in un secondo momento (in comune hanno solamente il papà).