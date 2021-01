Grande Fratello VIP, la prima finalista e la data della finale

Grande attenzione sulla sfida che ha visto darsi battaglia Stefania Orlando , Giulia Salemi , Dayane Mello e Rosalinda Cannavò per la conquista dell’ambito primo posto per la finale del Grande Fratello VIP ( FOTO ).

Grande Fratello VIP: la finale sarà lunedì 1° marzo

La puntata ha poi regalato altre emozioni, infatti il padrone di casa ha svelato la data in cui andrà in onda l’attesa finale del Grande Fratello VIP, ovvero lunedì 1° marzo.

Successivamente, i concorrenti sono stati coinvolti in una serie di nomination per individuare i nomi dei prossimi due vip al televoto per il secondo posto in finale.

Il risultato ha portato in nomination Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.