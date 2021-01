Guenda Goria, dal Grande Fratello al cinema: nel film Anime Borboniche

“Interpreto una dama innamorata dell'arte, un po' ingenua, che si innamora di un artista, che in realtà è un truffatore e che le dà l'illusione di diventare un'attrice”, racconta l’attrice ex concorrente del Grande Fratello Vip , “un personaggio tenero, fantasioso, al confine tra il sogno e la realtà”. Il film che si intitola “ Anime Borboniche” è ora su Amazon Prime Video ed è una commedia diretta da Paolo Consorti e Guido Morra.

NOTE DI PRODUZIONE

“Anime borboniche” è una commedia divertente e struggente, per certi aspetti surreale.

I figuranti, le “anime borboniche” del titolo, sono le donne e gli uomini che, per pura passione e senza nessun compenso, vestono i panni degli aristocratici e delle figure di spicco dei Borbone nelle rievocazioni che si tengono alla Reggia di Caserta e in giro per la Campania. Qui si mischiano alle persone comuni, disfacendo la realtà, aumentandola e creando un effetto spiazzante e buffo. Il film si addentra nel rapporto tra i figuranti in costume del Settecento tra cui il protagonista, cocchiere vestito di rosso e gli altri personaggi, tutti 'in borghese'.