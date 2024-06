House of the Dragon 2, attore Fabien Frankel vittima di cyberbullismo

L’attore Fabien Frankel, che in House of the Dragon 2 interpreta Ser Criston Cole, ha ricevuto commenti d'odio dopo la premiere del secondo episodio della seconda stagione.

Molti hanno inondato la sezione commenti dei suoi social media con insulti a causa del suo ruolo nello show. Il suo personaggio è passato dall'essere un amico, alleato e persino amante di Rhaenyra (Emma D’Arcy) a diventare uno dei suoi nemici giurati, aiutando Alicent (Olivia Cooke) a usurpare il trono.

Alcuni fan della serie fantasy hanno difficoltà a separare l'attore dal personaggio, motivo per cui la star ha dovuto limitare i commenti sul suo account Instagram dopo essere stato vittima di cyberbullismo.

La notizia è stata riportata per la prima volta su X (precedentemente Twitter) dal famoso account @DiscussingFilm, che ha condiviso uno scheenshot dei commenti di odio che l'attore stava ricevendo.

Tuttavia, mentre l'attore stava ricevendo commenti pieni d'odio, ha mantenuto comunque un atteggiamento positivo su una sua storia pubblicata su Instagram, condividendo una foto con (attenzione: segue uno spoiler!) Luke Tittensor ed Elliott Tittensor, che interpretamo i gemelli Arryk ed Erryk, che nella serie finiscono per uccidersi a vicenda nel secondo episodio della seconda stagione. "Scusate, ragazzi! Vi voglio bene!", ha scritto nella didascalia l’attore, forse per rimarcare il fatto che l’interprete non va confuso con il personaggio che interpreta.

House of the Dragon 2 è lo show HBO e Sky Exclusive che in Italia è su Sky e in streaming solo su NOW.