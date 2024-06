Tutto pronto per il primo appuntamento dei Tim Summer Hits, in onda venerdì 28 giugno. Alla conduzione Carlo Conti e Andrea Delogu. Piazza del Popolo a Roma ospiterà tanti protagonisti della musica italiana: da Annalisa ai Pooh passando per Antonello Venditti, Ermal Meta, Geolier e Gianna Nannini