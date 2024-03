Olly, vivere con una persona vicino è magicamente...Devastante

Olly torna con Devastante (Epic Records Italy/Sony Music): il nuovo singolo sarà disponibile venerdì 8 marzo 2024, in radio e in tutte le piattaforme digitali. Nato dall'esigenza di raccontarsi in modo libero e senza filtri, Devastante, scritto da Olly e prodotto in collaborazione con JVLI, è una ballad dal sound pop, che esprime il desiderio dell'artista di costruire relazioni sempre più stabili e durature, con il timore e la consapevolezza di ció che questo può comportare. Perciò, come se fosse un crash test, Olly si immagina cosa possa significare vivere, sognare, piangere, ridere con una persona al proprio fianco, per poter confessare senza paura “per me sei devastante”.



Racconta Olly: "Con Devastante cerco qualcosa in grado di rompermi continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima. Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero".