Tony Effe, è uscito il videoclip del singolo Miu Miu

Musica

Il singolo più intenso di marzo, il mese più ricco nella storia di questa rubrica, è H&M di Giulia Mei, una ballad che racconta la disillusione di una generazione (e non solo). Un ascolto speciale meritano Missey, Veronica Rudian, Vi-Skin, Out Offline, Ira, Gianluca De Rubertis, Start a Riot, Paola Pizzino, Sara Naldi e Chiamamifaro. Tolto quello dell'artista siciliana gli altri brani, scelti tra circa 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Con Libera la giovane cantautrice toscana Blùnda invita a scavare nella propria interiorità, incoraggiando a trovare in noi stessi un senso conforto e liberazione che permetta di evadere dal caos del mondo esterno

Col singolo Tutti con Tutti , chiamamifaro ci mostra il suo lato più giocoso, pur affrontando temi profondi: dalla polarizzazione dei social media all'incessante ricerca dell'identità personale in mezzo al caos sociale

Come fosse ieri è stato scritto da Federica G nell'estate 2021 quando l'artista stava concludendo il suo percorso di cura dall'anoressia iniziato nel 2019. Il brano racconta dei momenti più intensi vissuti in quel lasso di tempo e richiama alla consapevolezza che una ferita rimane parte di noi e del nostro passato, ma questo non vuol dire che debba ancora limitarci nel presente