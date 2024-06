“ Gli amori non finiscono mai , un amore è un amore, sempre!”. Durante l’ultimo concerto allo Stadio Maradona di Napoli, Geolier ha fatto una dedica speciale all’ex fidanzata Valeria D’Agostino , presente alla serata. Il rapper ha poi intonato il brano Si stat’tu e ha così entusiasmato i fan che hanno riempito l'impianto. Geolier ha annunciato da poco la rottura in un’intervista a Esse Magazine, dove ha raccontato anche la genesi dell’ultimo album Dio lo sa. “L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto... la rottura. È stato più quello che altro. Ero abituato a vivere in quel modo da sempre”, ha dichiarato. “Si può amare una sola persona nella vita, ma non è che poi non ami più. Ami in modo diverso. Per il momento non cerco quel tipo di attenzioni, anzi mi danno quasi fastidio, ma credo che non potrei stare con una ragazza che non sia di Napoli. Le ragazze di Napoli mi piacciono perché sono passionali, amano nel mio stesso modo”.

LA FINE DELLA STORIA D'AMORE

Secondo i ben informati, la crisi sarebbe iniziata all’Ariston e la storia non avrebbe retto alla popolarità di Geolier. I due si sono però riavvicinati nel mese di aprile, quando Geolier ha dedicato un post a Valeria. “Questo periodo è stato troppo sia per me che per te. Ma alcune cose sono infinite, anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te”, aveva scritto. “La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo. Tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi ispirerebbero tutte le hit che ti ho dedicato, sono diventate hit perché erano dedicate a te. Solo tu. Solo noi. Tu sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no”. Dopo la fine della storia, il rapper ha cancellato dai social le foto insieme alla ragazza, e ora i due non si seguono più. Secondo alcuni gossip, però non confermati, ci sarebbe del tenero tra lui e Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare fuori.