Occhi lucidi di Ultimo, il videoclip con Maria Esposito di Mare fuori

Ultimo è tornato con nuova musica, caratterizzandola con quello che ormai possiamo definire il suo stile inconfondibile. Questo suo nuovo singolo presenta un arrangiamento orchestrale e di grande respiro vocale. La tematica che viene trattata nel testo è quella della nostalgia. I versi della canzone parlano dell’eventualità di potersi mostrare per quello che si è davvero, senza fingere e senza dover a tutti costi dimostrare di essere più adulti, saggi, coraggiosi, maturi e più forti di quello che siamo realmente. Potete guardare il videoclip (e ascoltare le parole e la musica) del nuovo singolo di Ultimo intitolato Occhi lucidi nel video che trovate in fondo a questo articolo. Recita nella clip l’attrice Maria Esposito, alias Rosa Ricci di Mare Fuori.

Ultimo canta: “Occhi forti e cuori fragili”

“Siamo fatti tutti un po’ così, occhi forti e cuori fragili…”, queste le parole che sentiamo cantare dall'artista romano. Gli occhi forti nascondono cuori fragili, ma il titolo fa trapelare che quella fragilità interna emerge comunque e immancabilemnte, infatti gli occhi fintamente forti vengono messi a titolo come lucidi, ossia uno sguardo che tenta invano di trattenere le lacrime.

La canzone sembra spiegare tra le righe la nostalgia e il rammarico di aver perso l’occasione per vivere un amore in modo concreto e vero. Una volta aperti gli occhi e resosi conto della realtà nuda e cruda, Ultimo spiega nella sua nuova canzone che non è più permesso nemmeno di riappropriarsi delle cose semplici della vita, per esempio domandare “Come stai?” e stare accanto a chi amiamo. Gli occhi lucidi messi a titolo sono la cartina di tornasole del vuoto, dell’horror vacui, del rammarico, del rimpianto, ossia i peggiori nemici che ci possiamo portare dietro.



