I p’me, tu p’te. La canzone con la quale Geolier si è classificato secondo all’ultimo Festival di Sanremo si è infine rivelata profetica. Come i due protagonisti del brano, anche il cantante napoletano e la fidanzata Valeria D’Agostino si sono lasciati e hanno preso strade diverse. “La rottura è stata la cosa più difficile da superare, perché io ero abituato a vivere in quel modo”, ha dichiarato Geolier in un’intervista ad Esse Magazine, rilasciata in occasione della promozione del nuovo album Dio lo sa. “L’amore è sempre stato presente nella mia vita, c’è nel disco perché è quello che ho vissuto”.

I SEGNALI DELLA CRISI

Secondo i ben informati, la crisi sarebbe iniziata all’Ariston e non avrebbe retto alla popolarità di Geolier. Poco tempo dopo i due avrebbero smesso di seguirsi su Instagram e il 23 marzo, giorno del compleanno del cantante, la fidanzata non gli avrebbe rivolto alcun augurio social. Il riavvicinamento è però arrivato nel mese di aprile ed è stato testimoniato da una foto insieme: “Questo periodo è stato troppo sia per me che per te. Ma alcune cose sono infinite, anche se finiscono. Nessuno ti conosce realmente, nessuno mi conosce realmente. Il tuo posto non lo avrà mai nessuno nemmeno tra 10 anni, nemmeno tra 20 sarà possibile sia per me che per te. La donna ti rende uomo e tu mi hai reso uomo. Tutte le donne potrebbero solo annoiarmi e a dirla tutta non mi ispirerebbero tutte le hit che ti ho dedicato, sono diventate hit perché erano dedicate a te”, aveva scritto Geolier in un post, che ora è sparito.