Geolier pizzica l'umanità nell'album Dio lo Sa: preascolto, recensione

Chissà se Dio lo sa come potrebbe essere una vita senza alti e bassi. Questo interrogativo non si pone per il popolo di Geolier che sta aspettando la mezzanotte, anzi un’ora dopo la mezzanotte, per tuffarsi nel nuovo album del rapper napoletano, che si intitola appunto Dio lo Sa . Numerosi featuring, tutti ponderati e propedeutici alla valorizzazione dei brani. Si tratta di Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade, Ultimo e la star argentina Maria Becerra . In totale Dio lo Sa ospita 21 pezzi, un’opera che è un viaggio nel quale Emanuele Palumbo ovvero Geolier declina tutte le sfumature della sua arte passando da banger e veri e propri esercizi di stile ad aperture melodiche, dalla realness del rap, in cui flexare come un vero disco urban impone, a pezzi d’amore, sentimento che non manca mai nei suoi versi.

Una vita senza alti e bassi è una citazione da Idee Chiare, il secondo brano dell’album, quello che ha il feat di Lazza. Geolier gioca molto con la voce e quella sincopata di Si stat tu è una carezza. Sembra di entrare in una commedia di Eduardo ascoltando Presidente, resa ancora più forte emotivamente dalla citazione del papà: qui la musica ha una anima jazz che richiama atmosfere cui non siamo da tempo abituati. Per me è non un pezzo bensì il pezzo di Dio lo Sa. La nostalgia permea Una Vita Fa mentre 6milioni di Euro Fa sembra un unico verso lungo una canzone e tra citazione di stadi e palazzetti Geolier si toglie qualche sassolino dalle scarpe. L’incipit della title track ha un’aria sacrale e ha l’ardimento di fare entrare la voce dopo quasi 50 secondi, un lusso che oggi solo chi ha consapevolezza di sé può permettersi. E sono in pochi. Il cameo dell’album è Bella e Brutta notizia condivisa con l’artista argentina Maria Becerra la cui vocalità sembra uscire da una milonga! In Nu Parl nu sent nu Vec impressiona come la voce sovrasti la musica, come Geolier riesca ad addomesticare le sette note ai suoi pensieri. L’album si chiude Ultima Poesia e Finché non si Muore, la prima (neo)melodica, la seconda impreziosita, nell’apertura, da un richiamo a Love in Portofino di Dalida “perché nei sogni credo ancora”. Ed è quello che ci insegna Geolier in Dio lo Sa (album che va consumato, un solo ascolto non permette di respirarne la poesia): a inseguire i nostri desideri fino a renderli realtà.