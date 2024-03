L'ultima volta nel 1976, per celebrare i primi dieci anni di carriera. Il 5 e il 6 luglio Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si esibiranno nei loro più grandi successi in due tappe speciali del tour Amici x Sempre e omaggeranno Stefano D'Orazio, il batterista e paroliere del gruppo scomparso nel 2020



“Le cose straordinarie hanno bisogno di tempo e arrivano al momento giusto”. Roby Facchinetti, voce e tastierista dei Pooh, ha commentato così il grande ritorno della band in Piazza San Marco, a Venezia, dopo 48 anni. Il 5 e il 6 luglio Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli suoneranno sul palco della Serenissima per due tappe speciali del tour Amici x Sempre, dopo l’ultima apparizione ufficiale in città nel 1976 quando avevano celebrato i primi dieci anni di carriera. “Venezia è la meraviglia. Suonare qui è realizzare un sogno, un traguardo straordinario”, ha aggiunto Facchinetti durante la presentazione dell’evento nelle sale del Museo Correr. “Abbiamo tenuto concerti in quasi tutto il mondo, ma crediamo che Piazza San Marco sia il posto più straordinario: sarà un’emozione enorme”. Anche Canzian ha confermato l’eccezionalità dell’occasione: “Suonare qui sarà come prendere un Oscar”.

L'OMAGGIO A STEFANO D'ORAZIO Le anticipazioni sulla scaletta sono ancora poche, ma il palcoscenico darà voce all’incredibile storia musicale dei Pooh, fatta di oltre 40 album, quasi 400 brani, 100 milioni di dischi venduti, numerose tournée mondiali e un’infinità di premi. “Il nostro dovere è cercare di portare le canzoni che meglio rappresentano la nostra storia”, ha detto Facchinetti, che vanta nel repertorio della band grandi successi come Tanta voglia di lei, Dammi solo un minuto, Amici per sempre e Parsifal. Non mancherà, inoltre, un triplice omaggio a Stefano D’Orazio, il batterista e paroliere del gruppo morto nel 2020. In suo onore, Riccardo Fogli interpreterà il brano 50 primavere, Red Canzian si esibirà nella canzone Se c’è posto nel tuo cuore, e l’intera band accompagnerà la voce registrata dell'amico scomparso sulle note di Dimmi di sì. “Sarà uno di quegli eventi che rimarranno scolpiti nella nostra memoria”, ha aggiunto Dodi Battaglia, “alla pari della vittoria a Sanremo e della prima volta che un nostro pezzo è entrato in classifica”. approfondimento I Pooh in concerto, annunciato il tour estivo di oltre 20 date

LE ALTRE DATE DEL TOUR “Partecipare in futuro a Sanremo? La risposta è “no”, però è quello che diciamo sempre, quindi mi sento di dire: “Mai dire mai, per adesso è no, ma non si può mai sapere quello che ci riserverà il prossimo futuro”, ha proseguito battaglia sui futuri progetti dei Pooh. Nel frattempo, il gruppo godrà della bellezza di Piazza San Marco anche grazie alla scenografia studiata per i due speciali concerti estivi: un ledwall trasparent, e non nero come da tradizione, che consentirà al pubblico di ammirare le bellezze architettoniche del centro di Venezia. Il viaggio musicale dei Pooh proseguirà con il tour l’11 e il 12 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, l’8 luglio al Ferrara Summer Festival di Ferrara, il 18 luglio al Sonic Park Stupinigi a Nichelino, il 22 luglio all’Anfiteatro degli Scavi a Pompei, il 25 luglio al Musart Festival a Firenze, il 9 agosto all’Algue Summer Festival ad Alghero, il 12 agosto all’Arena dei Templi a Paestum e il 17 e il 18 agosto a Villa Bellini a Catania. approfondimento Red Canzian: la malattia, l'amore con Patty Pravo e i Pooh