I Pooh in concerto, annunciato il tour estivo di oltre 20 date

Dopo il successo straordinario di un tour tutto sold out nel 2023 con due eventi negli stadi di Milano e Roma, tre serate speciali all’Arena di Verona , sei concerti nelle principali arene estive e nove date nei principali palasport italiani per un totale di oltre 250.000 biglietti venduti, la band che ha fatto la storia della musica italiana parte alla conquista del 2024

E' il momento di ufficiliazzare l'atteso ritorno. Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i Pooh tornano live anche nel 2024 con Pooh – Amici x Sempre Estate 2024 : oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia: “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh . Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi".

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico. Grande partenza per questo tour che vedrà i Pooh esibirsi nelle location più suggestive del Bel Paese: il via l’ 11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma mentre il 5 e 6 luglio due serate speciali in Piazza San Marco a Venezia. 11-06-2024 - ROMA – TERME DI CARACALLA

I PIU' GRANDI SUCCESSI DEI POOH

I biglietti per le date saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, giovedì 15 febbraio, su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it. Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.



RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.