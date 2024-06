Tommaso Paradiso in concerto, ecco le date del Tommy Summer Tour 2024

Il cantautore romano, noto per essere stato il frontman dei Thegiornalisti, parte per la tournée estiva, con il primo show previsto il 30 giugno a Ferrara. Ogni tappa sarà un’occasione per ascoltare i brani del suo ultimo album, intitolato Sensazione Stupenda e uscito lo scorso ottobre. Non mancheranno le hit della sua carriera: da Completamente e Riccione con i Thegiornalisti fino ai suoi brani solisti più amati dal pubblico, come Ricordami e Non avere Paura

Tommaso Paradiso partirà a breve per la sua tournée estiva, che si chiama Tommy Summer Tour 2024.



Il cantautore romano, noto per essere stato il frontman dei Thegiornalisti, partirà nelle prossime ore per la sua nuova avventura musicale on the road, con il primo show previsto il 30 giugno a Ferrara.

Ogni tappa sarà un’occasione per ascoltare i brani del suo ultimo album, intitolato Sensazione Stupenda e uscito lo scorso ottobre. Non mancheranno le hit della sua carriera: da Completamente a Riccione con i Thegiornalisti fino ai suoi brani solisti più amati dal pubblico, come Ricordami e Non avere Paura.

Il suo nuovo tour estivo è composto da 10 date, con i biglietti già disponibili online.



Dopo il tutto esaurito di Tommy 2023, il cantautore di Roma torna a girare tutta l’Italia per portare la sua musica.

Aprirà le danze la data di Ferrara del 30 giugno, per concludersi infine nella città di Diamante, in Calabria, il 24 agosto.

Trovate tutte le date della tournée di Tommaso Paradiso nel prossimo paragrafo.