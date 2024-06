Tim Summer Hits 2024, tutto sulla prima serata

Dai conduttori alla messa in onda passando per tutti gli artisti attesi sul palco di Piazza del Popolo a Roma, ecco la guida allo show musicale e televisivo

Tutto pronto per i Tim Summer Hits 2024. L’appuntamento musicale vedrà numerosi artisti della scena italiana esibirsi su una delle piazze più famose d’Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento musicale e televisivo

Tim Summer Hits 2024, la guida Da Annalisa (FOTO) a Olly passando per Emma, Antonello Venditti ed Ermal Meta: la grande musica è pronta per conquistare il pubblico. Ecco la guida alla prima serata dell'edizione 2024 dei Tim Summer Hits. Tim Summer Hits 2024, chi conduce

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida dell’evento musicale alternandosi sul palco per introdurre i tantissimi ospiti. I due conduttori anche al timone dell’anteprima TV insieme a Carolina di Domenico e Gabriele Vagnato. Tim Summer Hits 2024, chi canta Tantissimi protagonisti della scena discografica nazionale si esibiranno davanti alle migliaia di persone attese in piazza. Al momento la produzione del programma non ha rivelato la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti. Ecco tutti i nomi attesi in odine alfabetico: Ana Mena

Annalisa

Antonello Venditti

Arisa

Baby K

Dargen D’Amico

Emma

Ermal Meta

Fred De Palma

Gazzelle

Geolier

Gianna Nannini

Jvli

Il Tre

Mahmood

Matteo Paolillo

Olly

Petit

Rhove

Tananai

The Kolors Tim Summer Hits 2024, dove si svolge L’evento musicale si svolgerà in Piazza del Popolo a Roma. La splendida cornice ospiterà le quattro serate in programma da martedì 11 a venerdì 14 giugno. approfondimento Tim Summer Hits 2024, le date e i cantanti sul palco a Roma

Tim Summer Hits 2024, quando va in onda I concerti arriveranno in TV. Il primo appuntamento andrà in onda venerdì 28 giugno in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2. Le serate successive verranno trasmesse domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio. Il best of andrà in onda venerdì 26 luglio. approfondimento Sanremo 2025, Carlo Conti parla della scelta delle canzoni

Tim Summer Hits 2024, le parole dell'Assessore Onorato Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma, ha dichiarato: “Nell'idea di città che abbiamo, i grandi eventi sportivi e culturali non devono essere un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti. Lo abbiamo dimostrato con gli Internazionali d'Italia, portando un campo da tennis a Piazza del Popolo; con il Giro d'Italia, con la pedalata gratuita la mattina per tutti; ma anche organizzando lontano dal centro concerti gratuiti con il Teatro dell'Opera o in piazza a Ostia con il Teatro Nino Manfredi. Grazie ai più importanti artisti del momento e alle più conosciute canzoni dell'estate, oltre che alla bellezza di Piazza del Popolo, Tim Summer Hits, che verrà visto in televisione da milioni di italiani, rappresenta una straordinaria occasione per promuovere l’immagine di Roma”.