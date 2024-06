Tim Summer Hits 2024, le date e i cantanti sul palco a Roma

L'evento, condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti, durerà quattro sere dall'11 al 14 giugno e l'ingresso sarà gratuito. Lo show verrà poi trasmesso in tv a partire dal 28 giugno su Rai1. Tantissimi artisti, da Angelina Mango a Tananai, si alterneranno per presentare i loro successi, ma c'è grande attesa anche per il ritorno sul palco (dopo la reunion ufficiale) del duo Benji & Fede

Con l’arrivo dell’estate arriva anche la voglia di divertimento e di tormentoni. La splendida location di Piazza del Popolo a Roma si trasforma così nel palco del Tim Summer Hits, il contest musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che comincia a scaldare i motori prima del Festival di Sanremo, e Andrea Delogu. Per quattro serate, da martedì 11 a venerdì 14 giugno, si esibiranno tantissimi big della musica italiana con brani inediti e grandi successi. L'ingresso all'evento è gratuito. Le serate saranno poi trasmesse in televisione il 28 giugno e il 7, 12 e 19 luglio.

Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits è uno show musicale che va in onda sulla Rai dal 2022. Quest'anno assieme ad Andrea Delogu, che ha condotto tutte le edizioni precedenti, ci sarà Carlo Conti. Lo spettacolo, da Piazza del Popolo a Roma, sarà visibile in tv, in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, venerdì 28 giugno, domenica 7 luglio e venerdì 12 e 19 luglio. Il 26 luglio, invece, ci sarà il "best of" della stagione, con alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate.