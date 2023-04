Hamnet, Chloé Zhao dirige il film tratto dal bestseller su Shakespeare

Maggie O'Farrell, l’autrice del libro "Hamnet"



Per quanto riguarda Maggie O'Farrell, autrice del libro Hamnet, parliamo di colei che ha dato alle stampe il memoir più venduto del Sunday Times, ovvero I Am, I Am, I Am.

Ha anche scritto nove romanzi bestseller: After You'd Gone, My Lover's Lover, The Distance Between Us (che ha vinto un Somerset Maugham Award), The Vanishing Act of Esme Lennox, The Hand that First Held Mine (che ha vinto il Costa Novel Award 2010), Instructions for a Heatwave (selezionato per il Costa Novel Award 2013), This Must be the Place (selezionato per il Costa Novel Award 2016) e Hamnet.



Il suo ultimo romanzo si intitola The Marriage Portrait ed è stato selezionato per il Women's Prize for Fiction 2023. Ha anche scritto due libri per bambini, intitolati Where Snow Angels Go e The Boy Who Lost His Spark. Maggie O'Farrell è una delle scrittrici britanniche più lette in tutto il mondo. Vive a Edimburgo.



O'Farrell è rappresentata da Conrad Williams della Blake Friedmann Literary Agency (per i diritti cinematografici e televisivi) e da Victoria Hobbs della AMHeath.