Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

Lunedì 6 maggio Vladimir Luxuria ( FOTO ) condurrà una nuova puntata dell’ Isola dei Famosi . Attesa per il verdetto del televoto. In Honduras anche Juliana Moreira e la mamma di Edoardo Franco e quella di Alvina Verecondi Scortecci.

isola dei famosi, quattro naufraghi al ballottaggio

Tutto pronto per l’appuntamento settimanale in diretta con il reality-show che vede personaggi famosi e persone comuni cercare di resistere il più a lungo possibile sull’isola. Vladimir Luxuria, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, condurrà una nuova puntata raccontando quanto accaduto negli ultimi giorni. Elenoire Casalegno inviata in Honduras.

Nei giorni scorsi la produzione del programma (FOTO) ha annunciato il ritiro di Daniele Radini Tedeschi, il quarto concorrente ad aver lasciato la trasmissione dal suo inizio dopo Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli.