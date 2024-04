Isola dei Famosi, eliminato Sonny Olumati

isola dei famosi, cos'è successo lunedì 29 aprile

Sesta puntata della diciottesima edizione del reality-show. Vladimir Luxuria, affiancata dall’inviata Elenoire Casalegno e dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ha accompagnato il pubblico nel corso della serata ripercorrendo quanto accaduto negli ultimi giorni.

Al centro il risultato del televoto che ha decretato l’eliminazione di Sonny Olumati poiché preferito dal 9% dei telespettatori contro il 49% per Joe Bastianich, il 17% per Khady Gueye, il 15% per Rosanna Lodi e il 10% per Daniele Radini Tedeschi.