Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

Attesa per il verdetto del ballottaggio tra Sonny Olumati , Rosanna Lodi , Daniele Radini Tedeschi , Khady Gueye e Joe Bastianich , il cui destino è in mano ai telespettatori.

A una settimana dal quinto appuntamento, la conduttrice tornerà al centro dello studio per ripercorrere quanto accaduto negli ultimi giorni. Presenti gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese , inviata in Honduras Elenoire Casalegno .

Spazio poi all’uscita di Pietro Fanelli, ritiratosi dopo meno di tre settimane dal suo arrivo in Honduras. Il poeta e modello è il terzo concorrente ad aver abbandonato l’isola dopo Francesca Bergesio per motivi medici e Peppe Di Napoli per motivi personali. Attese prove per decretare il nome del nuovo leader dopo le vittorie di Artùr Dainese e Aras Şenol nell'appuntamento precedente.