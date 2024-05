Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi si è ritirato

isola dei famosi, daniele radini tedeschi lascia il programma

Giovedì 2 maggio il critico d’arte, classe 1986, ha deciso di mettere un punto alla sua esperienza in Honduras. Come riportato dal profilo Instagram della trasmissione, Daniele Radini Tedeschi ha deciso di ritirarsi dal gioco. Il naufrago è il quarto concorrente ad aver lasciato il programma dal suo inizio dopo Francesca Bergesio per problemi di salute, Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli per motivi personali.