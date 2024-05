isola dei famosi, eliminata Valentina vezzali

Vladimir Luxuria (FOTO) ha accompagnato il pubblico nel corso della serata che ha visto i naufraghi protagonisti di sfide, sorprese e discussioni. In Honduras l’inviata Elenoire Casalegno e in studio gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

La puntata è stata aperta con il risultato del televoto che ha salvato Samuel Peron. Succesivamente, la conduttrice ha dato il via a un ballottaggio flash invitando il pubblico a decidere chi eliminare. Al termine del televoto, Valentina Vezzali è risultata la naufraga più votata, queste le percentuali: 42% per la campionessa olimpionica, 39% per Khady Gueye, 10% per Artur Dainese e infine 9% per Alvina Verecondi Scortecci.