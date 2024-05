Isola dei Famosi, eliminate Linda Morselli e Khady Gueye

Eliminate Linda Morselli e Khady Gueye, in finale Edoardo Stoppa, in nomination Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron

Mercoledì 29 maggio Vladimir Luxuria ha condotto una nuova puntata dell’ Isola dei Famosi . Presenti in studio gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese , inviata in Honduras Elenoire Casalegno .

isola dei famosi, cos'è successo mercoledì 29 maggio

Vladimir Luxuria (FOTO) ha aperto la puntata annunciando l'eliminazione di Linda Morselli. La naufraga, votata dal 6% dei telespettatori, ha quindi dovuto abbandonare definitivamente l’isola, queste le altre percentuali: 49% per Edoardo Franco, 21% per Matilde Brandi, 17% per Artur Dainese e infine 7% per Karina Sapsai.

In seguito, spazio alla prova leader e a una catena di salvataggio per l’elezione dei nuovi quattro concorrenti a rischio eliminazione nel televoto flash, ovvero Artur Dainese, Karina Sapsai, Khady Gueye ed Edoardo Franco. Eliminata Khady Gueye con il 9% dei voti a suo favore.