Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

Inoltre, Vladimir Luxuria ( FOTO ) ripercorrerà quanto accaduto in Honduras negli ultimi giorni tra chiarimenti, incomprensioni e prove. Come sempre presenti in studio gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli , inviata sull’isola Elenoire Casalegno .

Karina Sapsai , Matilde Brandi , Artur Dainese , Linda Morselli ed Edoardo Stoppa sono i naufraghi a rischio eliminazione. Nell’ultima puntata, andata in onda domenica 26 maggio, i concorrenti sono stati protagonisti di varie prove portando alla rosa dei nomi al ballottaggio. In queste ore i telespettatori stanno decidendo chi salvare e chi condannare all’eliminazione.

Nell’ultima puntata dell'Isola dei Famosi il pubblico ha votato per l’eliminazione di Dario Cassini con il 5,99% dei voti a suo favore contro il 52,93% per Edoardo Franco, il 27,80% per Artur Dainese, il 6,80% per Karina Sapsai e infine il 6,47% a favore di Linda Morselli.