Addio Marina Pitta, l'attrice e regista aveva 75 anni

Insieme al compagno e collega di una vita, Gianfranco Rimondi (scomparso tre anni fa), Marina Pitta è stata tra le protagoniste del teatro politico e sociale bolognese ed italiano. Insieme hanno fondato Teatro Evento, la prima compagnia sociale, che ha saputo sviluppare accanto all'attività teatrale anche un importante lavoro formativo e laboratoriale in ambito sociale e scolastico.

"Una grande artista"

"Una grande artista, alla quale ero profondamente legato - prosegue Lepore -. Con loro ho condiviso la straordinaria avventura di Accademia 96 del rione Due Madonne al quartiere Savena quando ero consigliere di quartiere". Una delle sue ultime prove nel capoluogo emiliano è avvenuta lo scorso febbraio all'Oratorio di San Filippo Neri dove ha recitato e diretto il testo teatrale di Gianfranco Rimondi "Mamma sono tanto felice…", un copione sulla quotidianità di una madre e di una figlia chiuse nell'impossibilità di convivere col quale ancora una volta mise in mostra le sue grandi qualità attoriali.

Tanti i laboratori che Marina Pitta ha realizzato rivolti ai giovani e a tutti coloro che "avevano voglia di mettersi in gioco, affrontando quella meravigliosa avventura che è il teatro. Giocheremo con la fantasia - dichiarò a proposito di uno dei suoi lavori - con la creatività, ma impareremo anche tecniche rigorose, autodisciplina, controllo del corpo e della vocalità. Non occorre una precedente preparazione: basta la voglia di seguire un percorso serio, ma nello stesso tempo divertente, con la disponibilità di mettersi in relazione con gli altri compagni di lavoro e divenire 'altro da sé". Tra le interpretazioni di Marina Pitta, molto apprezzata fu quella di Laura Betti.