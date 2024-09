Mastroianni, un francobollo lo celebra a 100 anni dalla nascita

L'affermazione definitiva arriva nel 1958 con 'I soliti ignoti', cui segue 'Adua e le compagne' (1960) e i due capolavori di Federico Fellini: 'La dolce vita' (1960), con Anita Ekberg e il successivo '8½' (1963), con Claudia Cardinale, che gli conferiranno il successo internazionale e fama mai tramontata. Nella sua filmografia figurano opere di registi come Fellini, Monicelli, De Sica, Emmer, Risi, Blasetti, Visconti, Germi, Petri, Scola, Ferreri e molti altri. È stato per tre volte candidato all'Oscar al miglior attore: per Divorzio all'italiana (1961), per Una giornata particolare (1977) e per Oci ciornie (1987). Ha vinto numerosi e importanti premi: due Golden Globe, due Premi BAfta, otto David di Donatello, otto Nastri d'argento, cinque Globi d'oro e un Ciak d'oro. Ha vinto per due volte la Coppa Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica per Che ora è e Uno, due, tre, stella!. Nel 1990 gli è stato conferito il Leone d'oro alla carriera. È morto a Parigi nel 1996.

