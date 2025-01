Disney Tales of Magic, il nuovo spettacolo serale di Disneyland Paris

Droni, effetti pirotecnici, fontane, giochi di luci e laser. Sono questi gli ingredienti del nuovo spettacolo di Disneyland Paris per il 2025. Disney Tales of Magic è uno show che si preannuncia di grande impatto per tutti i visitatori del parco parigino. Grazie alle nuove tecnologie messe in campo sarà il più immersivo di sempre. Ecco una piccola anticipazione . ascolta articolo

A Disneyland Paris tutto è magico ma c'è una cosa che tutte le sere rende questo parco ancora più spettacolare, che fa stare i visitatori con il naso all'insù per 20 minuti: lo show sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Quest'anno sarà uno spettacolo immersivo e tecnologico.

Disney Tales of Magic Si chiama così il nuovo spettacolo del 2025. Questa nuova produzione è ispirata alle più grandi storie di Walt Disney e Pixar Animation Studios, come Inside Out, Coco, Encanto, Pinocchio, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Il Re Leone, Lilo & Stitch, Toy Story e WALL-E. Lo spettacolo offre un'esperienza immersiva, arricchita da tecnologie all'avanguardia che integrano per la prima volta sia Main Street, U.S.A. che il Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Effetti pirotecnici, fontane, luci stroboscopiche, 15 laser ultra-colorati e nuove tecnologie, tra cui 60 riflettori di ultima generazione, oltre 200 proiettori a led e un nuovo sistema audio immersivo intratterranno per 20 minuti gli spettatori. E poi ci saranno i droni che in cielo formeranno figure 3D.

Lo spettacolo di Disney Tales of Magic

Grafica e musica Per mettere in piedi Disney Tales of Magic ci sono volute più di 17.500 ore di lavoro. Ma oltre agli effetti grafici non può mancare la musica. Lo spettacolo si compone di una colonna sonora con più di 20 brani iconici tratti dai film di animazione Disney e Pixar e al centro della quale si trova “Live in Magic”, una canzone originale interpretata in francese e in inglese dalla cantante Noémie Legrand, accompagnata da un’orchestra di 100 musicisti che hanno registrato le canzoni nel celebre Air Studio a Londra.

Disneyland Paris, gli show del 2025 Tutti gli spettacoli sono inclusi nel biglietto di ingresso e per questa stagione sono tanti quelli in scena che si possono vedere in base al periodo di visita. Tutti i giorni c'è Disney Stars on Parade: musica, effetti speciali, carri straordinari e tanti personaggi Disney. Uno dei momenti imperdibili a Disneyland Paris. Dal 19 aprile al 7 settembre c'è Disney music festival: spettacoli musicali come i concerti pop/rock delle più grandi hits Disney alle sfilate di Minnie e della sua fanfara, passando per le melodie piene di luce di Vaiana. Non mancheranno le performance live dei grandi musicisti e cantanti che interpreteranno i Grandi Classici e i titoli più contemporanei dei film di animazione Disney e Pixar. Fino al 29 marzo Doctor Strange: Mysteres Mystique. Al calar della notte, i tetti del Marvel Avengers Campus diventano la scena di una battaglia epica. Dal 17 maggio al 31 agosto i sarà Alice and the Queen of heart: back to Wonderland: uno spettacolo musicale che rivisita in chiave moderna l’universo senza tempo del film degli Walt Disney Animation Studios. Sulle note del pop-rock, degli acrobati aerei e delle performance di bmx, questa produzione immersiva rivisita il celebre confronto fra Alice e la Regina di Cuori in una battaglia musicale. Ma anche Togeter: un'avventura musicale Pixar, Il Re Leone: i ritmi delle terre del branco, Topolino e il Mago e dal 15 febbario Frozen: un invito musicale.

